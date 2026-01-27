circle x black
Swiatek non ha il pass, la sicurezza non la fa passare: disavventura agli Australian Open

La tennista polacca giocherà i quarti contro Rybakina

Iga Swiatek - Ipa/Fotogramma
Iga Swiatek - Ipa/Fotogramma
27 gennaio 2026 | 11.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Iga Swiatek 'bloccata' agli Australian Open 2026. La tennista polacca, impegnata ai quarti di finale dello Slam di Melbourne contro la kazaka Elena Rybakina, ha subito una piccola disavventura, piuttosto inattesa, all'ingresso della Rod Laver Arena. Swiatek si è infatti presentata alla security che delimita la zona riservata agli atleti senza pass, con il personale dell'impianto che non voleva farla passare.

Swiatek ha provato a identificarsi ma l'uomo, evidentemente non un fan del tennis, non l'ha riconosciuta e le ha ricordato le regole. Nessuna eccezione, insomma. La polacca ha tirato fuori il telefono e chiamato un membro del suo staff, aspettando diversi secondi, con le braccia incrociate e lo sguardo visibilmente scocciato, che le portasse il pass.

Soltanto dopo la scansione del qr code, la sicurezza ha lasciato passare Swiatek, che ha cominciato a correre per raggiungere i campi degli Australian Open e recuperare il ritardo accumulato.

