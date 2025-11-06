circle x black
Cerca nel sito
 

Tabanelli caduta in allenamento slopestyle, sospetta distorsione del ginocchio

La campionessa azzurra verrà sottoposta ai dovuti accertamenti clinici da parte della Commissione Medica Fisi

Flora Tabanelli - Fotogramma /Ipa
Flora Tabanelli - Fotogramma /Ipa
06 novembre 2025 | 11.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'azzurra Flora Tabanelli, impegnata nel raduno austriaco di Stubai insieme al resto della squadra di slopestyle di Coppa del mondo, è caduta malamente in fase di atterraggio da un salto nel corso di un allenamento, riportando una sospetta distorsione al ginocchio destro. Lo riporta la Fisi. La diciassettenne emiliana, campionessa del mondo e detentrice della coppa del mondo di big air, si recherà nelle prossime ore presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano, dove verrà sottoposta ai dovuti accertamenti clinici da parte della Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sci slopestyle Tabanelli flora tabanelli
Vedi anche
Milano-Cortina, Abodi: "Lasceremo eredità culturale, di promozione e di impianti" - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza