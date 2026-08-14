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Tamberi oro nel salto in alto, il messaggio sul braccio: "Fidati di te"

Il fuoriclasse azzurro si dà la spinta con 3 frasi in inglese

Tamberi e il messaggio sul braccio - (fermo immagine)
Tamberi e il messaggio sul braccio - (fermo immagine)
14 agosto 2026 | 22.54
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Fidati di te". Gianmarco Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto agli Europei di atletica leggera di Birmingham 2026. L'azzurro trionfa con la misura di 2.32, miglior prestazione personale dell'anno, e nell'occasione più importante della stagione confeziona la gara perfetta. Tamberi piazza il colpo del k.o. al secondo tentativo e mette il punto esclamativo sulla competizione continentale. Le telecamere seguono l'esultanza del campione olimpico di Tokyo 2020 e sull'avambraccio sinistro scoprono il 'segreto' del successo. Tre frasi scritte in inglese, da leggere e ripetere magari nella rincorsa prima della sfida con l'asticella: "Trust your mind. Trust your body. Trust yourself!!!". "Fidati della tua mente. Fidati del tuo corpo. Fidati di te stesso!!!", il messaggio che Tamberi si rivolge per la spinta decisiva. Una strategia efficace, visto il risultato.

"E' stata una serata speciale, oggi è il compleanno di mia figlia Camilla che compie un anno", dice Tamberi a RaiSport. "E' stata lei a darmi la forza di reagire dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Mi ha dato la forza di rimettermi in gioco e continuare. Ci tengo a dire a tutte le persone che stanno passando un momento di difficoltà, credeteci. Non date retta agli altri, credete in voi stessi: chi investe in se stesso alla fine vince", aggiunge.

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