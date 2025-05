Frazione pianeggiante da Treviso a Nova Gorica, in Slovenia. In maglia rosa il messicano Isaac Del Toro

Riparte il Giro d'Italia con la quattordicesima tappa, 195 chilometri da Treviso a Nova Gorica, in Slovenia. Una frazione completamente piatta con alcuni strappi nel finale, adatta ai velocisti. Si riparte dal successo di Mads Pedersen a Vicenza: in maglia rosa c'è sempre il messicano Isaac Del Toro, con un vantaggio di 38 secondi sul primo inseguitore Juan Ayuso.

Giro d'Italia, percorso quattordicesima tappa

Ma qual è il percorso della quattordicesima tappa del Giro d'Italia? Durante i 195 chilometri i ciclisti attraverseranno la bassa pianura veneta per entrare, dopo Cordovado e il Tagliamento, in quella friulana. Dopo 140 chilometri si entra una prima volta in Slovenia con alcune brevi salite nel Collio per raggiungere Gorizia e l'ingresso nel circuito finale di circa 14 chilometri, da percorrere una volta dopo il passaggio sulla linea d'arrivo in Slovenia. La tappa attraversa strade prevalentemente rettilinee con carreggiata di larghezza variabile, con la presenza di centri abitati.

Per gli ultimi chilometri ci sarà la breve salita di Saver che potrebbe fare selezione di velocisti, poi saranno completamente piatti con molte curve e rotatorie, fino al rettilineo finale di 900 metri su asfalto. Durante il tragitto ci saranno due traguardi volanti, a Morsano al Tagliamento e a Talmassons, poi uno sprint Red Bull Km a Manzano, infine due Gpm di categoria: quello di Goniace San Martino e di Saver.

Giro d'Italia, dove vedere tappa 14

La quattordicesima tappa del Giro d'Italia partirà alle 13. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.