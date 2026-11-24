Alla conclusione della stagione di tennis manca solo l’ultimo atto: le Final Eight di Coppa Davis. Per il secondo anno consecutivo, Bologna ospiterà le migliori otto nazioni del mondo pronte a contendersi l’insalatiera. La grande favorita, per gli esperti Sisal, è la Spagna che, quest’anno, può schierare Carlitos Alcaraz, fresco vincitore delle ATP Finals. Dopo il torneo dei Maestri, il tennista di Murcia sogna la sua prima Davis, uno scenario offerto a 1,72. La formazione iberica è fortissima perché, oltre ad Alcaraz, avrà in campo Rafa Jodar e il doppio composto da Granollers e Martinez.

La prima antagonista della Spagna è la Germania guidata dall’attuale numero 1 del mondo, Sacha Zverev. La formazione teutonica, vincente a 4,50, insegue la sua quarta Davis da 33 anni: l’occasione potrebbe essere ghiotta vista non solo la presenza di Zverev ma anche del doppio Krawietz-Puetz, uno dei migliori al mondo.

Il podio dei favoriti alla conquista dell’insalatiera è completato dall’Italia, orfana di Jannik Sinner, da tre anni dominatrice del torneo. Gli Azzurri, guidati da Flavio Cobolli e ancora campioni a 6,00, sognano un poker leggendario. Nella storia della Coppa Davis, infatti, solo quattro nazioni hanno centrato questo risultato: Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Australia. L’ultima impresa, sebbene la formula fosse molto differente, è vecchia di 54 anni quando gli americani, guidati da Stan Smith, si imposero per 3-2 sulla Romania di Tiriac e Nastase