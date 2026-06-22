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Rifiutò controllo antidoping, Vondrousova squalificata 4 anni

La campionessa di Wimbledon 2023, ex numero 6 del ranking Wta, è stata fermata fino al 21 giugno 2030 da un tribunale indipendente

Marketa Vondrousova - Afp
Marketa Vondrousova - Afp
22 giugno 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La 26enne tennista ceca Marketa Vondrousova è stata squalificataper 4 anni per essersi rifiutata di sottoporsi a un controllo antidoping lo scorso 3 dicembre 2025. La campionessa di Wimbledon 2023, ex numero 6 del ranking Wta, è stata squalificata da un tribunale indipendente. Lo ha annunicato l'Itia (International Tennis Integrity Agency) in una nota. Nel corso del procedimento Vondrousova ha attribuito la propria decisione a una fase personale particolarmente complessa, caratterizzata da una forte depressione. La corte ha valutato attentamente tali elementi, tenendo conto anche delle dichiarazioni dell'addetto incaricato del controllo, ma ha concluso che le circostanze esposte non fossero tali da esonerarla dalle proprie responsabilità. Per i giudici, le spiegazioni fornite non hanno raggiunto il livello di credibilità necessario per giustificare il comportamento contestato.

"Comprendiamo che il processo di test possa risultare scomodo per gli atleti, ma è essenziale per tutelare la correttezza delle competizioni -ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Itia Karen Moorhouse-. La sicurezza dei giocatori e dei nostri addetti è una priorità assoluta: il personale è qualificato, identificabile e opera seguendo procedure rigorose. Questo caso rappresenta un importante promemoria per tutti gli atleti. I controlli possono avvenire in qualsiasi momento e luogo, e il rifiuto comporta conseguenze molto gravi". La squalifica della 26enne ceca terminerà il 21 giugno 2030, in attesa di un probabile ricorso.

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tennis vondrousova wimbledon antidoping
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