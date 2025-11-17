Tennis, l’Italia sogna un tris che, in Coppa Davis, manca da 53 anni

Spagna favorita a 2,50 su Sisal.it, Francia e Germania sono le outsider

Il tennis si sposta da Torino a Bologna dove, da martedì, partono le Final Eight di Coppa Davis. L’Italia, priva di Jannik Sinner, confermatosi campione alle ATP Finals, e Lorenzo Musetti, prova a calare un tris che, nell’albo d’oro della manifestazione, manca da 53 anni. L’ultima nazione a vincere tre volte la Coppa Davis furono gli Stati Uniti che, tra il 1968 e il 1972, ne conquistò addirittura cinque. Era una competizione completamente diversa, come sottolineato più volte dagli stessi tennisti, ma resta il fatto che, da due anni, l’insalatiera resta in Italia. Gli Azzurri, capitanati da Filippo Volandri, si affidano a Berrettini, Cobolli, Sonego e al consolidato doppio Bolelli-Vavassori, per conserva la coppa: gli esperti Sisal vedono l’Italia vincente a 4,50.

Davanti ai campioni in carica si piazza la Spagna, favorita a 2,50, guidata da Carlitos Alcaraz il quale, dopo la sconfitta alle ATP Finals, vuole alzare al cielo la sua prima Coppa Davis. Il murciano comanda una formazione che ha in Munar il secondo violino mentre Granollers è il leader del doppio.

Attenzione però alla Germania, vincente a 6,00, di Sacha Zverev. Il tennista di Amburgo, nonostante non ami la nuova formula della competizione, è il leader indiscusso di una formazione che ha nel doppio Krawietz-Puetz la seconda punta di diamante. Appaiata in quota ai tedeschi c’è la Francia la quale non presenta alcun giocatore tra i primi 20 del mondo ma, mediamente, è una formazione da non sottovalutare.