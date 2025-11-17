circle x black
Cerca nel sito
 

Tennis, l’Italia sogna un tris che, in Coppa Davis, manca da 53 anni

Spagna favorita a 2,50 su Sisal.it, Francia e Germania sono le outsider

Tennis, l’Italia sogna un tris che, in Coppa Davis, manca da 53 anni
17 novembre 2025 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il tennis si sposta da Torino a Bologna dove, da martedì, partono le Final Eight di Coppa Davis. L’Italia, priva di Jannik Sinner, confermatosi campione alle ATP Finals, e Lorenzo Musetti, prova a calare un tris che, nell’albo d’oro della manifestazione, manca da 53 anni. L’ultima nazione a vincere tre volte la Coppa Davis furono gli Stati Uniti che, tra il 1968 e il 1972, ne conquistò addirittura cinque. Era una competizione completamente diversa, come sottolineato più volte dagli stessi tennisti, ma resta il fatto che, da due anni, l’insalatiera resta in Italia. Gli Azzurri, capitanati da Filippo Volandri, si affidano a Berrettini, Cobolli, Sonego e al consolidato doppio Bolelli-Vavassori, per conserva la coppa: gli esperti Sisal vedono l’Italia vincente a 4,50.

Davanti ai campioni in carica si piazza la Spagna, favorita a 2,50, guidata da Carlitos Alcaraz il quale, dopo la sconfitta alle ATP Finals, vuole alzare al cielo la sua prima Coppa Davis. Il murciano comanda una formazione che ha in Munar il secondo violino mentre Granollers è il leader del doppio.

Attenzione però alla Germania, vincente a 6,00, di Sacha Zverev. Il tennista di Amburgo, nonostante non ami la nuova formula della competizione, è il leader indiscusso di una formazione che ha nel doppio Krawietz-Puetz la seconda punta di diamante. Appaiata in quota ai tedeschi c’è la Francia la quale non presenta alcun giocatore tra i primi 20 del mondo ma, mediamente, è una formazione da non sottovalutare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tennis Coppa Davis Italia Spagna Francia Germania
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza