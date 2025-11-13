circle x black
Cerca nel sito
 

Tennis, Sinner sempre favorito alle ATP Finals, Alcaraz lo insegue

- AFP
- AFP
13 novembre 2025 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le ATP Finals viaggiano veloci all’Inalpi Arena di Torino. Gli otto maestri sono impegnati nei due gironi, oggi si conclude il Gruppo Connors con le sfide Fritz-de Minaur e Alcaraz-Musetti, che domenica incoroneranno il più forte del 2025. Dopo essere diventato il primo semifinalista del torneo, Jannik Sinner, campione in carica, rimane il grande favorito per il back to back: l’azzurro, per gli esperti Sisal, nuovamente in trionfo davanti ai suoi tifosi si gioca a 1,50. Sinner va a caccia anche della terza finale consecutiva: l’ultimo a riuscirci è stato Nole Djokovic, il quale arrivò addirittura a cinque tra il 2012 e il 2016.

Il primo rivale del tennista di San Candido rimane sempre Carlitos Alcaraz ancora in cerca del primo titolo alle ATP Finals di Torino. Lo spagnolo, vincente a 2,75, vuole arrivare lì dove il suo idolo, Rafa Nadal, non è mai giunto: scrivere il proprio nome nel torneo finale dell’anno. Inoltre Alcaraz ha altri due obiettivi a Torino: diventare il terzo spagnolo, dopo Orantes e Corretja, a trionfare alle ATP Finals e vendicare il suo maestro, Juan Carlos Ferrero, sconfitto da Lleyton Hewitt nel 2002.

Sacha Zverev, offerto a 20, cercherà di contrastare i due dominatori del tennis moderno. Il giocatore nativo di Amburgo prova a portarsi a casa il terzo titolo alle Finals, dopo i successi del 2018 e 2021: il trionfo permetterebbe a Sacha di raggiungere due leggende come John McEnroe e Boris Becker. Taylor Fritz, finalista lo scorso anno, sogna di riportare negli Stati Uniti un trofeo che manca addirittura dal 1999, quando Pete Sampras sconfisse Andre Agassi. L’impresa dell’americano pagherebbe 25 volte la posta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ATP Finals Tennis Sinner Alcaraz
Vedi anche
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza