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Tifoso sventola bandiera Israele, ct Egitto si infuria e se la prende con un fotografo - Video

È successo durante la sfida tra la Nazionale africana e l'Argentina

La bandiera di Israele e la rabbia del ct dell'Egitto - X
La bandiera di Israele e la rabbia del ct dell'Egitto - X
08 luglio 2026 | 00.07
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Una bandiera di Israele usata come 'sfottò' verso il ct dell'Egitto. Oggi, martedì 7 luglio, la Nazionale africana è stata battuta dall'Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 per 3-2, al termine di una partita folle e che conduceva 0-2 prima della rimonta nel finale dell'Albiceleste, guidata da Lionel Messi.

In una partita molto nervosa e piena di episodi contestati, gli animi si sono accesi anche sulle tribune di Atlanta, dove un tifoso argentino ha riservato un 'pensiero speciale' per Hossam Hassan, il commissario tecnico dell'Egitto, che durante la conferenza stampa della vigilia aveva parlato di quanto sta succedendo in Palestina: "Se una persona, in qualsiasi parte del mondo, non prova compassione per il popolo palestinese, allora ha perso parte della sua umanità", ha detto Hassan.

Parole però che non sono state ascoltate da alcuni tifosi argentini. Uno di loro si è infatti presentato allo stadio con una bandiera israeliana, sventolandola a bordo campo in direzione del ct egiziano. La reazione di Hassan è rabbiosa: prima urla verso il tifoso di abbassare la bandiera e poi se la prende con un fotografo, reo di avergli 'puntato' la fotocamera troppo vicina al volto. Il tutto è stato ripreso in un video diventato rapidamente virale sui social.

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argentina argentina egitto egitto mondiali
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