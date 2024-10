Il gol, poi annullato, di Camarda ha mandato in estasi i tifosi del Milan. Uno, in particolare. Un supporter che non ha trattenuto la gioia, ha invaso il campo e ora rischia di pagare a caro prezzo il comportamento. Tutto per una rete non valida.

Cosa è successo

L'attaccante rossonero è subentrato a Morata nella partita contro il Bruges, diventando così il più giovane italiano di sempre a esordire in Champions League. E a pochi minuti dal suo ingresso poteva diventare anche il più giovane di sempre a segnare in Champions, ma il suo gol di testa è stato annullato dall'arbitro per fuorigioco.

Prima della chiamata del Var però San Siro, che da qualche minuto stava intonando cori per il giovane attaccante, era esploso in un'esultanza sfrenata. Talmente sfrenata che qualcuno, dagli spalti, ha deciso di entrare in campo e festeggiare con i giocatori, scelta che però ora potrebbe costargli cara. È il caso di Giacomo Bologna, giovane content creator di 22 anni e tifoso del Milan, che ieri ha invaso il terreno di gioco e si è unito all'abbraccio dei rossoneri a Camarda.

A chi si chiedeva chi fosse il tizio che al gol di Camarda festeggia insieme alla squadra. 😂😂😂 pic.twitter.com/03KvJ720Zm — FRA (@Fra_Valente_cek) October 23, 2024

Il tutto è stato immortalato da diversi video che stanno girando sui social, e lo stesso Bologna ha condiviso la scena sui propri canali. In seguito però ha rivelato di essere stato portato fuori dallo stadio e di rischiare ora un anno di Daspo, ovvero il divieto di accedere a qualunque tipo di manifestazione sportiva per un periodo di tempo determinato: "Gli steward mi hanno accompagnato dalla polizia nello stadio e abbiamo chiecchierato sul perché l’ho fatto e cosa ho fatto esattamente", ha raccontato sul proprio profilo TikTok rispondendo a un utente, "quindi la loro decisione è stata di darmi un anno, adesso passa al tribunale. Potrò fare ricorso"

"Per me non c'è nessun motivo di vanto", ha raccontato, "l’ho fatto per la passione e l’adrenalina che ha regalato questo goal incredibile di Camarda, in un periodo di varie difficoltà per il Milan c’è chi ha ancora tanto cuore".