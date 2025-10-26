circle x black
Serie A, Torino-Genoa 2-1: successo in rimonta per Baroni

I granata hanno battuto i rossoblù nell'ottava giornata di campionato

Marco Baroni - Ipa/Fotogramma
Marco Baroni - Ipa/Fotogramma
26 ottobre 2025 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Successo in rimonta del Torino sul Genoa per 2-1 oggi, domenica 26 ottobre, nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio al 7' grazie a Thorsby, pareggio granata al 63' con l'autogol di Sabelli e gol vittoria al 90' con Maripan. La squadra di Baroni con questo successo sale a 11 punti in classifica, mentre quella di Vieira resta ferma a 3 punti in ultima posizione.

La partita

Il vantaggio rossoblu al 7' del primo tempo è arrivato per un grave errore della difesa granata: Asllani scivola e manca il pallone, arriva Thorsby che batte Paleari in uscita. Al 18' Genoa vicina ala raddoppio con Malinovskyi su punizione, poi in successione sfiorano ancora il gol Thorsby ed Ekhator. Torino vicino al pari al 39' con Maripan che ci prova da due passi ma salva tutto Leali con un grande intervento.

Granata all'assalto nella ripresa per cercare il pari, mancato di poco ancora da Maipan e da Simeone al 58'. La spinta dei padroni di casa si concretizza al 63' con l'autorete di Sabelli che anticipa Adams, col ginocchio sinistro, beffando però il suo portiere Leali per l'1-1. La squadra di Vieira reagisce al 68' ancora con Thorsby, il più pericoloso dei suoi, ma senza successo. Poi al 71' è Leali a dire no al Torino con un grande intervento su Ngonge e il portiere si ripete sull'ex Napoli al 75' deviando in tuffo una conclusione da fuori. Finale granata con Baroni che gioca anche la carta Zapata.

All'85' ancora Torino pericoloso con la palla da sinistra di Gineitis per Casadei, ma il colpo di testa finisce di poco alto sopra la traversa. All'89' occasione per il Genoa con Colombo che però manda alto sopra la traversa e al 90' arriva il gol del Torino: sugli sviluppi del corner battuto da Lazaro, Maripan lasciato troppo sole segna il gol del 2-1. Reazione d'orgoglio del Genoa con Vitinha e Cornet a colpo sicuro ma Paleari para tutto e regala il successo ai granata.

