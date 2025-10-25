Il Parma ferma il Como sullo 0-0 nel derby tra i due tecnici spagnoli, Cuesta e Fabregas, mentre l'Udinese batte 3-2 il Lecce negli anticipi dell'ottava giornata di Serie A di oggi, sabato 25 ottobre. Nella partita del Tardini è la squadra di casa ad andare più vicina al gol, nel primo tempo con una traversa colpita da Cutrone e nella ripresa con Delprato, mentre il Como tiene molto il possesso del pallone, ma non riesce quasi mai a rendersi veramente pericoloso. Alla fine le due squadre escono con un punto a testa che porta il Como a 13 punti, mentre il Parma a 7. Nel prossimo turno infrasettimanale, gli emiliani faranno visita alla Roma di Gasperini, mentre i lariani ospiteranno il Verona.

L'Udinese di Runjaic ritrova invece la vittoria in casa e si impone 3-2 sul Lecce di Di Francesco e sale a 12 punti in classifica, agganciando la Juventus. Dopo tre risultati utili consecutivi arriva il ko per i salentini che restano a 6 punti. I friulani si impongono grazie ai gol di Karlström al 16' e Davis al 37' del primo tempo, e di Buksa all'89' in contropiede con il Lecce tutto riversato in avanti. Una traversa colpita da Zaniolo al 20'. Ai giallorossi non basta la rete di Berisha al 59' direttamente su punizione e di N’Dri al 96'.