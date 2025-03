Polemiche su Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, oggi procuratore e protagonista di diverse pubblicità, il prossimo aprile si recherà infatti in visita a Mosca. E proprio il suo viaggio in Russia ha scatenato l'indignazione di web e social network, considerando il sostegno italiano, economico e militare, all'Ucraina nella guerra contro Putin.

Dico solo peccato… stimavo #Totti come calciatore (e continuerò a stimarlo) ma anche come uomo. Con questa per me può anche stare nelle fogne russe. Oggi ci si vende veramente per tutto, poteva pensarci prima a vendersi, Berlusconi l’avrebbe coperto d’oro pic.twitter.com/eVb1NC0oht — Mauro Voerzio (@maurovoerzio) March 15, 2025

Nella capitale russa, per annunciare l'arrivo di Totti in città sono spuntati i primi cartelloni, che ritraggono l'ex attaccante con la maglia numero 10 della Roma e la scritta "l'imperatore sta arrivando nella terza Roma", dove per 'terza Roma' si intende, evidentemente, Mosca. Tanti i commenti indignati su X: "Dico solo peccato… stimavo #otti come calciatore (e continuerò a stimarlo) ma anche come uomo", scrive rammaricato un utente. Reazione a cui fanno eco diversi messaggi piuttosto espliciti: "Vergogna!", "che brutta fine".