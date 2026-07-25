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Tour de France, oggi tappa 20: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

La Grande Boucle continua con la penultima frazione

Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
25 luglio 2026 | 07.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Tour de France 2026 torna protagonista con la ventesima tappa. Oggi, sabato 25 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa - in diretta tv e streaming, in chiaro - con una frazione di 170,9 chilometri con partenza da Le Bourg d'Oisans e arrivo all'Alpe d'Huez. In maglia gialla sempre il grande favorito alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar.

Tour de France, 20esima tappa: il percorso

Ultima tappa alpina al Tour. Dopo soli 8 km i corridori affronteranno la salita del Col de la Croix de Fer (24 km al 5,2%). Segue una lunga discesa, con uno sprint intermedio a Saint-Julien-Mont-Denis, al chilometro 66,5. Dopo aver attraversato la valle della Maurienne, è prevista una delle sequenze più impegnative del Tour, con due vette leggendarie: il Col du Télégraphe (1/a categoria, 11,9 km al 7,1%) e il Col du Galibier (fuori categoria, 11,7 km al 6,9%), situato a 2.642 m di altitudine. Una volta superato il Galibier, rimarranno 60 km con una nuova difficoltà fuori categoria: il Col de Sarenne (12,8 km al 7,3%). Ultima salita i 15 km che portano in cima all’Alpe d’Huez.

Tour de France, 20esima tappa: orari e dove vederla in tv

La partenza della tappa è prevista alle 11:30, mentre l'arrivo ci sarà intorno alle 16.30. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

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