Per la Lotto una vittoria che mancava da 4 anni al Tour, mentre si tratta della dodicesima in carriera per il belga

E' Victor Campenaerts (Lotto Dstny) il vincitore della 18esima tappa di oggi, giovedì 18 luglio, del Tour de France 2024. Nella Gap-Barcelonette, di poco meno di 180 km, il belga ha staccato in volata gli altri due in testa alla corsa, Mattéo Vercher (Total Energies) e Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Per la Lotto una vittoria che mancava da 4 anni al Tour, mentre si tratta della dodicesima in carriera per il belga.

Il gruppo con la maglia gialla Tadej Pogacar e suoi rivali Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard se l’è presa ancora più comoda di ieri: distacco di oltre 15 minuti (ieri oltre 8) dai primi della gara, per risparmiare le forze in vista delle ultime due tappe di Alpi vere prima della crono Monaco-Nizza.

Da domani iniziano le due tappe alpine "vere" del Tour de France: quella di venerdì è la Embrun-Isola 2000 di 144 km, con ben tre valichi sopra i 2000 metri arrivo compreso. Ma il mostro è il Col de La Bonette, valico a 2802 metri: la strada più alta di Francia. Prima della Bonette c'è il Col de Vars (2109 metri slm, 18,8 km al 5,7% medio). Infine l'arrivo a Isola 2000, 2024 metri slm. Il percorso da capogiro di domani è il motivo principale per cui il gruppo maglia gialla oggi non ha forzato.