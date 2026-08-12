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Tragedia in Sierra Nevada, morto alpinista Jake Whisenant: nel 2024 la sua scalata record su El Capitan

Lo scalatore californiano è deceduto nella zona selvaggia di Sequoia e Kings Canyon

Jake Whisenant
Jake Whisenant
12 agosto 2026 | 16.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jake Whisenant, alpinista californiano di 30 anni noto per aver battuto diversi record nel suo sport, è deceduto la scorsa settimana in seguito a una caduta nella zona della Sierra Nevada. Lo riporta il Guardian. Originario di Mammoth Lakes, in California, Whisenant è morto nella zona selvaggia di Sequoia e Kings Canyon lo scorso 3 agosto, come spiegato dall’ufficio del medico legale della contea di Tulare e dal National Park Service (Nps). L’Nps ha dichiarato anche che il personale è intervenuto in seguito a un “incidente legato all’arrampicata” avvenuto in quell'area il giorno precedente. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore, fino al ritrovamento del corpo di Whisenant da parte dei ranger.

Chi era Jake Whisenant

Tra i successi di Whisenant c'è la scalata del 2024 su El Capitan, in cui ha percorso un itinerario di 2.000 piedi in due ore, 55 minuti e 32 secondi insieme al suo compagno di avventure Brant Hysell. Martedì, la sua fidanzata ha ricordato di aver "ricevuto quella telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere riguardo all’amore della sua vita. Jake era caduto, perdendo la vita, in una prima ascensione nel Sequoia Kings Canyon. Mentre il crepuscolo lasciava il posto alla notte, sono stata costretta a dirgli addio".

Su Instagram è arrivato anche il ricordo dell'amica Bailee Moore: "La nostra famiglia è devastata da questa notizia, ma trova conforto nel fatto che Jake sia morto facendo ciò che amava nella splendida Sierra Nevada". Moore ha poi lanciato una raccolta fondi su GoFundMe a favore di Whisenant, con l’obiettivo di "ricordi significativi nei luoghi che amava".

Sulla pagina di GoFundMe si legge: "Jake Whisenant ha vissuto la vita con un raro senso di determinazione. La sua passione per l’arrampicata era solo un piccolo assaggio del tipo di persona che era. Sarà sempre ricordato per il suo incrollabile rispetto per la natura, per gli altri e per ogni momento che gli è stato concesso".

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