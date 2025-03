Tanti auguri Trap. Oggi, lunedì 17 marzo, l'ex allenatore, tra le altre, di Milan e Juventus Giovanni Trapattoni compie 86 anni. A celebrare il compleanno di uno dei tecnici più iconici del calcio italiano è stata la lega di Serie A: "Buon compleanno Giovanni Trapattoni, che oggi compie 86 anni", si legge in una nota sul sito ufficiale.

Chi è Giovanni Trapattoni

La Serie A ha ripercorso la carriera di Giovanni Trapattoni, classe 1939, tra campo e panchina. "Da calciatore ha vestito le maglie di Milan e Varese (anche 17 presenze e un gol in Nazionale) vincendo due Scudetti, una Coppa Italia, due Coppe Campioni, 1 Coppa delle Coppe ed 1 Coppa Intercontinentale, tutti con la maglia del Milan".

"Da allenatore ha guidato Milan, Juventus, Inter, Bayern Monaco, Cagliari, Fiorentina, Benfica, Stoccarda e Salisburgo, oltre a Italia e Repubblica d’Irlanda. Nel suo palmares sette scudetti (sei con la Juventus, uno con l'Inter), un campionato tedesco (Bayern Monaco), un campionato portoghese (Benfica), un campionato austriaco (Salisburgo), una Supercoppa italiana (Inter), due Coppe Italia (Juventus), una Coppa di Germania (Bayern Monaco), una Coppa di Lega tedesca (Bayern Monaco), una Coppa Campioni (Juventus), tre Coppe Uefa (Juventus), una Coppa Coppe (Juventus), una Coppa Intercontinentale (Juventus), una Supercoppa Europea (Juventus)".

Gli auguri di Bergomi

Uno dei primi a fare gli auguri a Trapattoni è stato Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, interevenuto a Rai Radio 1: "È stata una persona fondamentale per la mia crescita. Cinque anni di alto livello, mi ha fatto crescere come giocatore e come uomo. Ho avuto un rapporto speciale anche da capitano con lui, lo saluto e gli faccio tanti auguri di buon compleanno".