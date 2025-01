Dopo il ko in semifinale di Supercoppa contro l'Inter, i nerazzurri affrontano i bianconeri in trasferta per il primo impegno in campionato del 2025

Dopo il ko in semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter, l’Atalanta ritrova la Serie A. Oggi, sabato 11 gennaio, la squadra di Gasperini affronta l’Udinese al Bluenergy Stadium, con i bianconeri a caccia del primo successo del nuovo anno dopo il pari con il Verona.

Udinese-Atalanta, orario e probabili formazioni

Tra i bianconeri, toccherà a Sava in porta, mentre in avanti ecco Sanchez accanto a Thauvin. Per la Dea, all'inseguimento del Napoli capolista (primo a quota 44, +3 sui nerazzurri) spazio invece a Pasalic sulla trequarti, con De Ketelaere e Lookman ormai solita coppia d’attacco. Ecco le probabili formazioni della sfida in programma al Bluenergy Stadium, con calcio d’inizio alle 15:

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. All. Runjaic.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

Udinese-Atalanta, dove vederla in tv

Udinese-Atalanta, prima partita del girone di ritorno della Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per gli utenti Sky con abbonamento a “Zona Dazn”, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.