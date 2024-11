Torna in campo la Juventus. I bianconeri volano in Friuli per affrontare l'Udinese, nell'undicesima giornata di Serie A. Dopo il deludente pareggio nel turno infrasettimanale contro il Parma, Thiago Motta è chiamato al riscatto per non perdere il treno scudetto. Il Napoli capolista al momento è distante sette punti, e un altro passo falso potrebbe essere fatale per i sogni tricolori della Juve.

Dall'altra parte c'è un Udinese scottato dalla rimonta subita al Penzo di Venezia, con la squadra di Di Francesco che ha rimontato due gol e portato a casa tre punti fondamentali e con i friulani rimasti fermi a quota 16 punti.

Udinese-Juventus, orario e probabili formazioni

Il match tra Udinese e Juventus è in programma oggi, sabato 2 novembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Lovric, Kamara; Bravo, Lucca. All. Runjaic

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; McKennie, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Udinese-Juventus, dove vederla in tv

Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva, come tutti i match di Serie A, su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app e la piattaforma web di Dazn, disponibile anche su smart tv.