circle x black
Cerca nel sito
 

Ultimate Championship, oggi al via il 'Mondiale dei Mondiali: da Jacobs a Tamberi, azzurri in gara e dove vederli

A Budapest va in scena la prima edizione della competizione, che decreterà i campioni assoluti della stagione

Gianmarco Tamberi - IPA
Gianmarco Tamberi - IPA
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
11 settembre 2026 | 06.32
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Tutto pronto per il gran finale. Oggi, venerdì 11 settembre, inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del 'Mondiale dei Mondiali' di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare - dai 100 metri al salto in lungo - i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Marcell Jacobs (che tornerà a competere dopo l'infortunio rimediato agli Europei di Birmingham) e Gianmarco Tamberi (fresco di oro nella rassegna continentale e ai Giochi del Mediterraneo). Ecco gli atleti italiani impegnati nelle gare, gli orari e dove vederle in tv e streaming.

Ultimate Championship, il programma

Ecco il programma e gli italiani in gara all'Ultimate Championship, il Mondiale dei Mondiali di atletica:

Venerdì 11 settembre

19:08 - 4x100 mista

19:13 - salto in alto femminile

19:19 - 400 metri maschile (semifinale)

19:23 - martello maschile

20:04 - 100hs femminili (semifinale)

20:08 - salto con l'asta maschile

20:21 - 110hs maschili (semifinale)

20:36 - 5000 metri maschili

20:53 - salto in lungo femminile - Iapichino

20:57 - 800 metri femminili (semifinale) - Coiro

21:20 - 100hs femminili

21:49 - 110hs maschili

Sabato 12 settembre

18:08 - 400 metri femminili

18:13 - giavellotto femminile

18:18 - 400 metri maschili

18:26 - 800 metri maschili (semifinale) - Pernici

:43 - salto con l'asta femminile

18:46 - 400hs femminili (semifinale) - Folorunso

19:04 - 100 metri femminili (semifinale) - Dosso

19:21 - 100 metri maschili (semifinale) - Jacobs

19:36 - 1500 metri femminili

19:44 - salto in lungo maschile

19:57 - 400hs maschili

20:18 - 800 metri femminili - ev. Coiro

20:38 - 100 metri femminili - ev. Dosso

20:49 - 100 metri maschili - ev. Jacobs

Domenica 13 settembre

18:08 - 400hs femminili - ev. Folorunso

18:13 - giavellotto maschile

18:18 - 200 metri maschili (semifinale)

18:36 - 400hs maschili

18:44 - 200 metri femminili (semifinale)

19:04 - salto in alto maschile - Tamberi

19:10 - 5000 metri femminili

19:34 - salto triplo femminile - Derkach

19:41 - 800 metri maschili - ev. Pernici

19:53 - 4x400 mista - Italia

20:12 - 1500 metri maschili

20:38 -200 metri maschili

20:49 - 200 metri femminili

Ultimate Championship, cos'è e dove vedere gare

L'Ultimate Championship è una sorta di 'super finale' della stagione di atletica, a cui partecipano atleti invitati sulla base dei risultati ottenuti, che si affronteranno nelle varie discipline per decretare i campioni assoluti della stagione. In Italia, le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (in chiaro) e sui canali Sky Sport (per gli abbonati), oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ultimate Championship Ultimate Championship oggi Ultimate Championship tv italiani Ultimate Championship
Vedi anche
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video
News to go
Assegno unico, anche nel 2027 sarà adeguato all'inflazione
Venezia 83: da Achille Lauro a Fiorello, red carpet 'all star' per Renzo Rosso - Video
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Schillaci: "Donare vuol dire salvare vite" - Video
News to go
Legge elettorale, tensione nel centrodestra: martedì 15 il voto finale
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza