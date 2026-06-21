Tiro, deviazione, palo, papera del portiere, gol. Tutto inutile, è fuorigioco. Nel match tra Uruguay e Capo Verde, oggi 22 giugno, sul punteggio di 2-2 la selezione sudamericana trova il gol del 3-2, almeno per qualche secondo. Al 68', Araujo batte un calcio d'angolo e riceve nuovamente la palla. Il suo assist viene sfruttato da Ugarte, che calcia in diagonale rasoterra. La deviazione di un difensore manda la palla sul palo interno e poi tra le mani del portiere Vozinha, che si esibisce in un intervento a dir poco rivedibile: la palla è una saponetta, l'estremo difensore la perde e Araujo può depositarla in rete. Tutto inutile, però. La posizione iniziale del giocatore dell'Uruguay, dopo il corner, è irregolare.