Solo Jannik Sinner resta in corsa nel tabellone del singolare maschile degli US Open dopo il terzo turno. Mentre il numero 1 del mondo si prepara ad affrontare negli ottavi di finale lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 14, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli vengono eliminati dal torneo. Arnaldi, testa di serie numero 30, viene sconfitto dall'australiano Jordan Thompson, numero 32 del tabellone, che si impone per 7-5, 6-2, 7-6 (7-5) in 2h33'.

Cobolli, numero 31 del seeding, perde contro il russo Daniil Medvedev: la testa di serie numero 5 si impone per 6-3, 6-4, 6-3 in 2h18' e va agli ottavi, dove sfiderà il portoghese Nuno Borges. Il lusitano, numero 34 del mondo, piega al quinto set il ceco Jakub Mensik per 6-7 (5-7), 6-1, 3-6, 7-6 (8-6), 6-0. Medvedev è in rotta di collisione con Sinner nei quarti di finale.