circle x black
Cerca nel sito
 

US Open, seconda giornata: da Alcaraz a Berrettini, programma e dove vederli in tv

Continua l'ultimo Slam della stagione

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
31 agosto 2026 | 06.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oggi, lunedì 30 agosto, continuano gli US Open 2026. L'ultimo Slam della stagione ha già preso il via nella giornata di ieri e prosegue con diversi big in campo. Sul prestigioso Arthur Ashe Stadium toccherà anche a Carlos Alcaraz, campione in carica e al rientro dopo quattro mesi per l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, che se la vedrà con Safiullin al primo turno. Spazio anche a Matteo Berrettini, contro la wild card Wawrinka. Ecco il programma completo della seconda giornata.

US Open, il programma

Ecco il programma della prima giornata degli US Open:

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 17:30 - Aryna Sabalenka [1]-Camila Osorio (COL)

a seguire - Roman Safiullin-Carlos Alcaraz (ESP)[2]

Ore 1:00 - Ben Shelton (USA) [8]-Tallon Griekspoor (NED)

a seguire - Naomi Osaka (JPN) [13]-Anastasia Zakharov

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 - Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Arthur Fils (FRA)[10]

a seguire - Ashlyn Krueger (USA) vs. Amanda Anisimova (USA)[10]

Ore 1:00 - lga Swiatek (POL) [8] vs. Xiyu Wang (CHN)

a seguire - Martin Damm (USA) vs. Frances Tiafoe (USA) [11]

GRANDSTAND

Ore 17:00 - Sinja Kraus (AUT)-Karolina Muchova (CZE)[7]

Maja Chwalinska (POL)[20]-Taylor Townsend (USA)

Matteo Berrettini (ITA)-Stan Wawrinka (SUI)

Felix Auger-Aliassime (CAN)[3]-Rinky Hijikata (AUS)

STADIUM 17

Ore 17:00 - Qinwen Zheng (CHN)-Kristina Liutova

Brandon Nakashima (USA)[16]-Sebastian Baez (ARG)

Sloane Stephens (USA) vs. Clara Tauson (DEN)

Nuno Borges (POR) vs. Learner Tien (USA)[14]

COURT 5

Ore 17:00 - Sara Bejlek (CZE)[28]-Cristina Bucsa (ESP)

Anna Blinkova - [29] Anna Kalinskaya [21]

Luciano Darderi (lTA)[21]-Harry Wendelken (GBR)

Jakub Mensik (CZE)[17]-Shintaro Mochizuki (JPN)

COURT 6

Ore 17:00 - Mananchaya Sawangkaew (THA)-Panna Udvardy (HUN)

Jurij Rodionov (AUT)-Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

Yannick Hanfmann (GER)-Alejandro Tabilo (CHl)[25]

Elisabetta Cocciaretto (ITA)-Katerina Siniakova (CZE)

COURT 7

Ore 17:00 - Marin Cilic (CRO)-Andrey Rublev [23]

Daria Snigur (UKR)-Diana Shnaider [15]

Alexander Blockx (BEL)[28]-Tomas Barrios Vera (CHI)

COURT 9

Ore 17:00 - Tamara Zidansek (SLO)-Maria Timofeeva (UZB)

Viktorija Golubic (SUI)-Diane Parry (FRA)

COURT 10

Ore 17:00 - Elsa Jacquemot (FRA)-Marie Bouzkova (CZE)

Matteo Arnaldi (lTA)[30]-James Duckworth (AUS)

Julia Grabher (AUT) - Sorana Cirstea (ROU)[16]

Maya Joint (AUS)- Liudmila Samsonova

COURT 11

Ore 17:00 - Valentin Vacherot (MON)[22]-Aleksandar Kovacevic (USA)

Anouk Koevermans (NED) -Caty McNally (USA)

Katie Volynets (USA) -Linda Noskova (CZE)[6]

Roman Andres Burruchaga (ARG)-Karen Khachanov

COURT 12

Ore 17:00 - Harriet Dart (GBR)-Peyton Stearns (USA)

Damir Dzumhur (BIH)- Hubert Hurkacz (POL)

Ann Li (USA)[29]-Antonia Ruzic (CRO)

Grigor Dimitrov (BUL)-Alexei Popyrin (AUS)

COURT 13

Ore 17:00 - Lilli Tagger (AUT)-Tamara Korpatsch (GER)

Nadia Podoroska (ARG)-Simona Waltert (SUI)

Juncheng Shang (CHN)-Marco Trungelliti (ARG)

Quentin Halys (FRA)-Facundo Diaz Acosta (ARG)

COURT 15

Ore 17:00 - Anhelina Kalinina (UKR)-Himeno Sakatsume (JPN)

Aoi Ito (JPN)-Oksana Selekhmeteva (ESP)

Dalibor Svrcina (CZE)-Valentin Royer (FRA)

US Open, dove vederli in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
us open us open oggi us open programma alcaraz berrettini
Vedi anche
Ranucci, La Russa: "Mai chiesta la sostituzione del giornalista, semmai andava abolita la metodologia Report" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, si avvicina la scadenza per i negozianti
News to go
Ucraina, Ue prepara nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video
Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Mercati positivi dopo intervento di Warsh, dollaro debole e oro in calo
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza