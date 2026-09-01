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US Open, terza giornata: da Musetti a Cobolli, programma e dove vederli in tv

Continua l'ultimo Slam della stagione

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
01 settembre 2026 | 08.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oggi, martedì 1 settembre, continuano gli US Open 2026. L'ultimo Slam della stagione con diversi azzurri e big in campo - in diretta tv e streaming. Spazio per l'esordio di Lorenzo Musetti contro il britannico Arthur Fery e Flavio Cobolli, che se la vedrà con l'argentino Francisco Comesana. In campo anche Alexander Zverev contro Lorenzo Sonego. Ecco il programma completo della seconda giornata.

US Open 2026, il programma completo

Ecco il programma completo di oggi, martedì 1 settembre, agli US Open:

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 17:30 - M. Keys vs [22] A. Korneeva

a seguire - T. Fritz [9] vs D. Blanch

Ore 1:00 - Z. Sonmez vs C. Gauff [4]

a seguire - A. Zverev [1] vs L. Sonego

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 - F. Comesana vs F. Cobolli [5]

a seguire - M. Andreeva [5] vs J. Tjen

Ore 1:00 - A. Vallejo vs G. Monfils

a seguire - M. Stoiana vs A. Eala [17]

GRANDSTAND

Ore 17:00 - T. Frodin vs E. Rybakina [2]

a seguire A. Fery vs L. Musetti [13]

a seguire I. Jovic [14] vs M. Frech

non prima delle 3:00 - A. Guerrieri vs A. de Minaur [6]

STADIUM 17

Ore 17:00 - Y. Putintseva vs B. Bencic [12]

a seguire D. Kasatkina vs P. Badosa

a seguire R. Jodar [12] vs T. Kokkinakis

non prima delle 2:30 - M. Giron vs I. Buse [32]

COURT 5

Ore 17:00 - F. Misolic vs F. Cerundolo [24]

a seguire A. Potapova [24] vs T. Valentova

a seguire K. Quevedo vs E. Mertens [23]

a seguire - J. Choinski vs B. van de Zandschulp

COURT 6

Ore 17:00 - G. Knutson vs E. Lys

a seguire L. Havlickova vs A. Bondar

a seguire J. Cerundolo vs A. Gea

a seguire - M. Linette vs F. Jones

COURT 7

Ore 17:00 - D. Sweeny vs C. Moutet

a seguire D. Vidmanova vs J. Bouzas Maneiro

a seguire A. Rus vs L. Jeanjean

COURT 10

Ore 17:00 - M. Bellucci vs Z. Piros

a seguire J. de Jong vs F. Passaro

a seguire N. Bartunkova vs M. Sherif

COURT 11

Ore 17:00 - N. Basavareddy vs T. Schoolkate

a seguire T. Maria vs J. Ostapenko [30]

a seguire F. Marozsan vs M. Zheng

COURT 12

Ore 17:00 - M. Sakkari [32] vs R. Montgomery

a seguire Z. Bergs [31] vs C. Taberner

a seguire Z. Svajda vs D. Altmaier

a seguire - O. Oliynykova vs R. Brantmeier

COURT 13

Ore 17:00 - Y. Starodubtseva vs E. Seidel

a seguire C. Ugo Carabelli vs J. Struff

a seguire A. Molcan vs B. Bonzi

US Open 2026, dove vederli in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

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