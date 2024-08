Jasmine Paolini al secondo turno del singolare femminile dell'US Open. L'azzurra, testa di serie numero 5, al primo turno vince la battaglia con la canadese Bianca Andreescu, sconfitta per 6-7 (5-7), 6-2, 6-4 in 2h48'.

Nel singolare maschile, nella notte italiana avanzano Flavio Cobolli e Mattia Bellucci. Cobolli batte l'australiano James Duckworth per 6-1, 4-6, 6-4, 6-4. Bellucci ha la meglio sul veterano svizzero Stanislas Wawrinka, battuto per 6-4, 7-6 (7-5), 6-3. Subito out Lorenzo Sonego, battuto dallo statunitense Tommy Paul: la testa di serie numero 14 vince con il punteggio di 6-4, 6-2, 5-7, 6-2.