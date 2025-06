L'intervento in uno studio medico privato. La donna, 47 anni, è morta al Policlinico Umberto I dove è stata trasportata in gravissime condizioni

Una donna ecuadoriana di 47 anni è morta la notte tra domenica e lunedì al Policlinico Umberto I dove è stata trasportata in gravissime condizioni dopo un intervento di liposuzione al quale si era sottoposta nel pomeriggio in uno studio medico privatoe. I poliziotti impegnati nelle indagini stanno effettuando accertamenti. Quello che al momento è noto è che la vittima, intorno alle 17 di domenica, si è sottoposta a una liposuzione, interrotta per le complicazioni. Alle 20.10 l'arrivo al Policlinico con una ambulanza privata, dove le manovre di rianimazione sono proseguite per circa un'ora in sala rossa, senza successo.

Tre indagati per omicidio colposo

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, si ipotizza il reato di omicidio colposo. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il chirurgo, l’anestesista e l’infermiera e la struttura, nel quartiere Torrevecchia, è stata posta sotto sequestro.