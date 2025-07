Incendio a Villasimius, in Sardegna, e bagnanti in fuga dalla spiaggia oggi 27 luglio. I vigili del fuoco rendono noto che sono in corso interventi per un incendio di vegetazione che minaccia la spiaggia di Punta Molentis: squadre, elicottero e 2 Canadair lavorano dal primo pomeriggio per contenere le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale.

Questa è Punta Molentis una delle spiagge più belle che ci sono nella zona di Villasimius. Una piccola perla a numero chiuso che oggi ha subito questo pic.twitter.com/NkgjrmPfJ7 — Giorgia 🫧💐🐶 Camillo Don Carmelo (@prangipopani) July 27, 2025

Sui social, i video mostrano la fuga dei bagnanti dalla spiaggia, mentre si alzano colonne di fumo nero dalla vegetazione in fiamme.

Punta molentis(villasimius) prima e oggi, dopo che un criminale ha appiccato l'incendio approfittando del maestrale. Che Dio li fulmini 🤬 pic.twitter.com/pEZIAEikna — Lulù (@Lul1828943Lulu) July 27, 2025

La spiaggia, una delle perle della Sardegna, come ricordano alcuni utenti sui social è a numero chiuso.