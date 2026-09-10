circle x black
Cerca nel sito
 

Us Open, Zverev travolge van de Zandschulp e vola in semifinale

Gauff batte in rimonta Andreeva, troverà in semifinale Rybakina

Alexander Zverev - Afp
Alexander Zverev - Afp
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
10 settembre 2026 | 07.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev vola in semifinale agli Us Open. Il tedesco, numero 2 al mondo e prima testa di serie, ha battuto nettamente l'olandese Botic van de Zandschulp in tre set, 6-2, 7-5, 6-1, all'Arthur Ashe Stadium. Zverev, vincitore del suo primo Slam al Roland Garros a giugno e finalista a New York nel 2020, affronterà venerdì in semifinale il russo Karen Khachanov.

Gauff rimonta Andreeva e troverà in semifinale Rybakina

Anche Coco Gauff si è qualificata per le semifinali degli Us Open battendo in rimonta Mirra Andreeva 2-6, 7-6 (9/7), 6-2, dopo aver annullato due match point nel tie-break del secondo set. La statunitense, numero 4 del mondo, affronterà Elena Rybakina, che ha superato Zheng Qinwen 3-6, 6-1, 6-4.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Us Open Tennis
Vedi anche
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto
Andrea Ranocchia, dal calcio ad Athletics Mind: "Oggi gli sportivi danno sempre più importanza alla salute mentale" - Video
Vella in cura da psichiatra, il legale della famiglia di Lorena Isceri: "Qualcuno potrebbe aver letto male momento di criticità" - Video
Venezia 83, Alba Rohrwacher: "'Un bon petit soldat' è il mio atto politico" - Video
Venezia 83, Edoardo De Angelis: "'Il fuoco che ti porti dentro' è un amore che brucia e devasta" - Video
News to go
Clima, lo studio: entro fine secolo 40% terre emerse può diventare zona arida
Emergenza sangue, l'appello di Osho per l'iniziativa Avis-Adnkronos domani a Roma: "Venite a donare" - Video
Venezia 83, Pamela Anderson al Lido per 'A Place to be' ma diserta la conferenza stampa - Video
Funerali Lorena Isceri, salma arrivata a Squinzano. La commozione dei familiari - Video
Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"
News to go
Bonus librerie 2026 per gli under 35, cosa c'è da sapere
Venezia 83, Fanelli 'invecchiata' e con una parrucca sbarca al Lido - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza