Alexander Zverev vola in semifinale agli Us Open. Il tedesco, numero 2 al mondo e prima testa di serie, ha battuto nettamente l'olandese Botic van de Zandschulp in tre set, 6-2, 7-5, 6-1, all'Arthur Ashe Stadium. Zverev, vincitore del suo primo Slam al Roland Garros a giugno e finalista a New York nel 2020, affronterà venerdì in semifinale il russo Karen Khachanov.

Gauff rimonta Andreeva e troverà in semifinale Rybakina

Anche Coco Gauff si è qualificata per le semifinali degli Us Open battendo in rimonta Mirra Andreeva 2-6, 7-6 (9/7), 6-2, dopo aver annullato due match point nel tie-break del secondo set. La statunitense, numero 4 del mondo, affronterà Elena Rybakina, che ha superato Zheng Qinwen 3-6, 6-1, 6-4.