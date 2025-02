Dagli Stati Uniti all'Olanda, passando per la Romania. Sono molti i tennisti italiani impegnati in vari tornei oggi, giovedì 6 febbraio, aspettando il ritorno di Jannik Sinner, a riposo dopo il trionfo di Melbourne. Matteo Arnaldi sfida lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina a Dallas, mentre Andrea Vavassori se la vedrà con Carlos Alcaraz a Rotterdam, dopo aver superato Felix Auger-Aliassime al primo turno. In programma per Vavassori c'è anche il doppio con Simone Bolelli, con i due azzurri che se la vedranno con i tedeschi Schnaitter e Wallner.

Ad aprire la giornata però saranno Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, entrambe impegnate nel Wta di Cluj-Nepoca, che agli ottavi di finale affronteranno rispettivamente la statunitense Peyton Stearns e la padrona di casa Ana Bogdan.

Gli impegni degli italiani, gli orari

La giornata si aprirà con la sfida tra Bronzetti e Stearns e quella tra Cocciaretto e Bogdan, entrambe in programma oggi, giovedì 6 febbraio, alle ore 9. Vavassori invece scenderà in campo contro Alcaraz alle 10, mentre la sfida di Dallas tra Arnaldi e Davidovich Fokina è alle 17.

Dove vedere le partite degli italiani in tv

I match dei tennisti italiani saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport. La sfida sarà visibile anche il streaming sull'app SkyGo e su NOW.