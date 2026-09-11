circle x black
Cerca nel sito
 

Venezia 83: De Salvia, 'BeGreat ha dato al mio talento opportunità di realizzarsi'

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
11 settembre 2026 | 15.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sicuramente BeGreat ha cambiato la mia carriera e la mia vita e ha permesso a quello che era solo un talento di avere l'opportunità di realizzarsi. Ovviamente la strada non è mai finita, non si è mai arrivati al traguardo, ma BeGreat è un ecosistema fondamentale nello sviluppo di giovani talenti come me, e mi ha dato l'opportunità di poter raggiungere tanti risultati, ad esempio seguendo una scuola come la Luiss, che permette di sostenere un percorso di dual career e come tante altre opportunità". Sono le parole di Greta De Salvia, ambassador BeGreat, all'evento 'The future is human - Every great story starts before success', organizzato da Be Great - Growing our sports talent e tenutosi durante l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in svolgimento al Lido fino al 12 settembre 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video
News to go
Assegno unico, anche nel 2027 sarà adeguato all'inflazione
Venezia 83: da Achille Lauro a Fiorello, red carpet 'all star' per Renzo Rosso - Video
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza