Venezia 83: De Salvia, 'BeGreat ha dato al mio talento opportunità di realizzarsi'

"Sicuramente BeGreat ha cambiato la mia carriera e la mia vita e ha permesso a quello che era solo un talento di avere l'opportunità di realizzarsi. Ovviamente la strada non è mai finita, non si è mai arrivati al traguardo, ma BeGreat è un ecosistema fondamentale nello sviluppo di giovani talenti come me, e mi ha dato l'opportunità di poter raggiungere tanti risultati, ad esempio seguendo una scuola come la Luiss, che permette di sostenere un percorso di dual career e come tante altre opportunità". Sono le parole di Greta De Salvia, ambassador BeGreat, all'evento 'The future is human - Every great story starts before success', organizzato da Be Great - Growing our sports talent e tenutosi durante l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in svolgimento al Lido fino al 12 settembre 2026.