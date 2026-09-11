Venezia 83: Guidi, 'valori del cinema li ritrovo in eventi BeGreat'

"L'esperienza in Laghat mi ha insegnato tante cose. Sono stato molto fortunato ad avere la possibilità di partecipare a qualcosa di grande sotto il punto di vista umano e di insegnamento. Quel che ricordo sono proprio i valori di base, che sono quelli che spesso sento anche elencati in BeGreat durante gli eventi: dall'empatia al sacrificio per una squadra che lavora con un obiettivo". Lo afferma l'attore Lorenzo Guidi, protagonista del film del 2025 Laghat - Un sogno impossibile, in occasione dell'evento 'The future is human - Every great story starts before success', organizzato da Be Great - Growing our sports talent e tenutosi durante l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in svolgimento al Lido fino al 12 settembre 2026.