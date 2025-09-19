È arrivato il momento delle nozze per Venus Williams e Andrea Preti. La campionessa di tennis e l'attore si sposano a Ischia in queste ore, ma si trovano sull'isola da giorni in vista del matrimonio.

La scelta di Ischia

"Lei e il suo prossimo marito stanno festeggiando da giorni sull’isola di Ischia, tra aperitivi e cene", ha raccontato all'Adnkronos il sindaco Vincenzo Ferrandino. "Sono incantati dalla bellezza dell'isola, con i loro invitati hanno fatto l'altra sera un aperitivo sulla spiaggia San Pietro che si trova alle spalle del Porto, poi altre serate tra Casamicciola e Lacco Ameno. Hanno scelto Ischia, hanno fatto benissimo, noi accogliamo tutti con il sorriso", ha aggiunto.

La location per il 'sì'

La coppia si sposa nello specifico al faro di Punta Imperatore a Forio, un luogo suggestivo da cui si gode una vista romantica.

La storia tra Williams e Preti

Venus Williams e Andrea Preti sono stati avvistati e fotografati insieme più volte nell'ultimo anno, ma solo lo scorso luglio la tennista ha parlato in un'intervista del compagno, definendolo per altro "fidanzato" e svelando quindi che i due stavano per sposarsi.

Chi è Andrea Preti

Nato a Copenhagen nel giugno 1988, Andrea Preti è otto anni più giovane di Venus Williams. Italo-danese, è diventato attore dopo una carriera come modello. Ha scritto, diretto e interpretato il film 'One More Day', ha recitato nei lungometraggi 'Di tutti i colori', 'Un nemico che ti vuole bene' e 'Detective per caso', e nella serie tv 'Un professore'. Nel 2016 era tra i concorrenti de 'L'isola del famosi' e nel 2024 tra quelli de 'La talpa' condotto da Diletta Leotta.