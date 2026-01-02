circle x black
Cerca nel sito
 

Leggenda Venus Williams: giocherà agli Australian Open a 45 anni (con wild card)

La fuoriclasse statunitense tornerà in campo a Melbourne per stabilire un nuovo record

Venus Williams - Fotogramma/IPA<br>
Venus Williams - Fotogramma/IPA
02 gennaio 2026 | 11.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Venus Williams torna in campo agli Australian Open per fare (di nuovo) la storia. A 45 anni la fuoriclasse statunitense prenderà parte, grazie a una wild card, al primo Slam della stagione a Melbourne: "Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di gareggiare - le sue parole ai canali ufficiali del torneo -. Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l'opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per la mia carriera".

Venus Williams ha vinto in carriera 7 Slam (tra cui 5 Wimbledon), ma non è mai riuscita ad agguantare il trionfo in Australia. A Melbourne, i suoi massimi risultati sono le finali del 2003 e del 2017. In ogni caso, stabilirà un record, visto che a 45 anni diventerà la donna più 'anziana' nel main draw (superando la giapponese Kimiko Date).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Venus Williams Venus Williams Australian Open Aus Open Australian Open Australian Open 2026
Vedi anche
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza