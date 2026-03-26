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Formula 1, Verstappen caccia giornalista da conferenza: "Non parlo finché non se ne va"

Tensione in sala stampa prima del Gran Premio del Giappone

Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
26 marzo 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tensione tra Max Verstappen e un giornalista alla vigilia del weekend del Gran Premio del Giappone. Il pilota della Red Bull, dopo aver notato la presenza di un reporter del 'Guardian', Giles Richards, che ad Abu Dhabi 2025 gli aveva chiesto se avesse rimpianti per l'incidente con George Russell a Barcellona, costatogli punti decisivi per il titolo, ha reagito rifiutando la sua presenza.

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Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, Verstappen avrebbe urlato verso il giornalista: "Non parlo finché non se ne va". E, dopo un breve scambio, ha ribadito la sua posizione con un secco: "Esci".

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F1 Verstappen gp giappone lite verstappen giornalista verstappen caccia giornalista
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