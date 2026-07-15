Le parole a poche ore dal penultimo atto della Coppa del Mondo contro gli inglesi: "Non sarò politicamente corretta né fredda di cuore, contro gli inglesi è sempre qualcosa di più. Sono le Malvinas, è Diego, è l'ultima di Leo"

Si scalda il clima attorno alla semifinale del Mondiale tra Argentina e Inghilterra, in programma oggi, mercoledì 15 luglio, alle 21 italiane ad Atlanta. La vicepresidente argentina Victoria Villarruel ha preso le distanze dalle parole del ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni, che alla vigilia della sfida aveva invitato a separare calcio e politica, definendo l'incontro "una partita di calcio" e chiedendo di non legarlo agli eventi del passato. "Giochiamo contro i pirati usurpatori - ha scritto Villaruel su X - Non sarò politicamente corretta né fredda di cuore: contro gli inglesi è sempre qualcosa di più. Sono le Malvinas, è Diego, è l'ultima di Leo, ed è mettere un freno agli invasori. Forza Argentina! Perché fino al nostro ultimo respiro continueremo a rivendicare ciò che è nostro!".

Argentina-Inghilterra ad alta tensione

"È una partita di calcio, dobbiamo tenere separate le cose - l'appello di Scaloni alla vigilia - Cosa c'entrano i giocatori di oggi con quello che è successo molti, molti anni fa? È stato un periodo triste, lo ricordiamo certamente, ma sarebbe sbagliato portarlo dentro la partita". La rivalità tra Argentina e Inghilterra resta profondamente legata alla guerra del 1982 per il controllo delle isole Falkland, chiamate Malvinas a Buenos Aires, conflitto costato la vita a circa mille persone e che ha lasciato l'arcipelago sotto sovranità britannica.