Sta per concludersi la telenovela Dusan Vlahovic. Dopo 4 anni e mezzo alla Juventus, il 26enne serbo è a un passo dalla firma con il Besiktas, club turco allenato da Vincenzo Italiano, suo tecnico 5 anni fa alla Fiorentina. "Sono iniziate le trattative con il calciatore professionista Dusan Vlahovic per il suo trasferimento al nostro club", ha annuciato proprio il Besiktas sui suoi profili ufficiali. Vlahovic è atteso a Istanbul nelle prossime ore per svolgere tutte le formalità di rito prima di cominciare la propria avventura nella Super Lig.