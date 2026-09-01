Vuelta di Spagna, oggi decima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

Torna la Vuelta di Spagna. Oggi, martedì 1 settembre, si corre la nona tappa della corsa spagnola - in diretta tv e streaming - dopo il primo giorno di riposo concesso ai ciclisti in gara. La tappa numero 10, lunga 184,7 chilometri, sarà la Alcaraz - Elche de la Sierra. Un appuntamento che arriva dopo il clamoroso ritiro di Tadej Pogacar, il grande favorito caduto durante l'ottava frazione.

Vuelta di Spagna, il percorso

La decima tappa della Vuelta partirà da Alcaraz e arriverà a Elche de la Sierra, dopo che i ciclisti avranno attraversato un totale di 184,7 chilometri di percorso. Dopo un breve tratto in pianura i corridori inizieranno a salire fino ad arrivare al passo del Peralejo, una scalata da 5,2 km al 4,3% di pendenza media. Prima dell'80esimo km ci sarà il passo di Ayna, una salita di terza categoria proprio come la precedente, lunga 7,7 km e al 4% di pendenza media. Poi seguiranno circa 40 chilometri di pianura fino allo sprint intermedio di Hellin, che precede la salita di Socovos, 9,7 km al 3,5%. Infine l'arrivo a Elche de la Sierra.

Vuelta di Spagna, orario e dove vederla in tv

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La nona tappa partirà alle 12.45 per finire alle 17.30.