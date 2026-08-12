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Webuild sostiene 'Calcio Italiano' a Perth: chiusa la settimana con Milan, Inter, Juventus e Palermo

L'iniziativa ha richiamato tifosi, comunità italo-australiane e visitatori da tutto il Paese, confermando la crescente centralità di Perth come destinazione per grandi eventi internazionali

A Perth l'iniziativa
A Perth l'iniziativa "Calcio Italiano" - (foto Ufficio stampa)
12 agosto 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è conclusa a Perth "Calcio Italiano", la manifestazione che ha portato per la prima volta in Western Australia quattro grandi protagoniste del calcio italiano: AC Milan, Inter, Juventus e Palermo. Sostenuta da Webuild come Major Event Partner, l'iniziativa ha richiamato tifosi, comunità italo-australiane e visitatori da tutto il Paese, confermando la crescente centralità di Perth come destinazione per grandi eventi internazionali. Nel corso della settimana si sono disputate tre sfide di grande richiamo: il Derby della Madonnina tra Milan e Inter il 5 agosto con 53.000 spettatori, il Derby d'Italia tra Juventus e Inter l'8 agosto con 56.000 spettatori e, a chiusura della manifestazione, la partita tra Juventus e Palermo all'HBF Park di Perth.

Organizzato esclusivamente a Perth, il torneo ha riunito alcune delle squadre più iconiche del calcio italiano, offrendo un'importante occasione di incontro tra sport, territorio e comunità italiane in Australia. Un appuntamento che si inserisce nel calendario dei principali eventi internazionali promossi dal Western Australia per attrarre turismo, investimenti e attenzione globale. Il sostegno a Calcio Italiano riflette il radicamento di lungo periodo di Webuild nel Paese. Attraverso , società di ingegneria e costruzioni fondata a Perth nel 1919 e parte del Gruppo dal 2023, Webuild contribuisce da oltre un secolo allo sviluppo di infrastrutture strategiche in Australia nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'acqua e della sanità.

Tra i più recenti progetti realizzati figura la Perth Airport Line, tra quelli in corso il New Women's and Babies Hospital Project, la K2 Gas Power Station e il potenziamento della Woodman Point Water Resource Recovery Facility. A questi si affiancano grandi opere in corso nel Paese, tra cui Snowy 2.0, il più grande progetto idroelettrico dell'Australia, realizzato con la partecipazione della controllata Clough. Oggi Webuild rappresenta uno dei principali operatori infrastrutturali presenti nel mercato australiano e, secondo la classifica ENR, è il terzo contractor internazionale del Paese, a conferma di una presenza consolidata e in continua crescita a supporto dello sviluppo economico e sociale delle comunità australiane.

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Tag
Calcio Italiano Webuild Perth Western Australia
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