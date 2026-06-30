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Wimbledon, oggi Williams-Joint: orario, precedenti e dove vederla in tv

La campionessa statunitense torna in campo nello Slam di Londra

Serena Williams - Ipa/Fotogramma
Serena Williams - Ipa/Fotogramma
30 giugno 2026 | 06.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Serena Williams torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 30 giugno, la campionessa americana sfida l'australiana Maya Joint - in diretta tv e streaming - nel primo turno del tabellone singolare dello Slam di Londra, che ha vinto ben sette volte in carriera, dopo essere già tornata in campo nel doppio al Queen's.

Williams-Joint, orario e precedenti

Il match tra Williams e Joint è in programma oggi, martedì 30 giugno, alle ore 18 circa. Nessun precedente tra le due tenniste, che si affronteranno quindi per la prima volta in carriera.

Williams-Joint, dove vederla in tv

Williams-Joint sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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