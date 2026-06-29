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Wimbledon, oggi Darderi-Quinn: orario e dove vederla in tv

L'azzurro, testa di serie numero 14, affronta lo statunitense sul campo numero 15

Luciano Darderi - Ipa/Fotogramma
Luciano Darderi - Ipa/Fotogramma
29 giugno 2026 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio a Wimbledon 2026 per Luciano Darderi. Oggi, lunedì 29 giugno, l'azzurro affronta lo statunitense Ethan Quinn sul campo numero 15, nel primo turno dello Slam inglese. Il loro sarà il terzo incontro in programma su quel campo. Il vincente di questa partita se la vedrà al secondo turno contro chi passerà tra il giapponese Mochizuki e il britannico Basing. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming.

Darderi-Quinn, orario e precedenti

Darderi e Quinn non si sono mai affrontati in carriera, la sfida di oggi è dunque un inedito. Il match inizierà non prima delle 16.

Darderi-Quinn, dove vederla in tv

Il match tra l'azzurro Luciano Darderi e lo statunitense Ethan Quinn sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now.

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