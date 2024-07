Il 37enne ligure batte il norvegese, testa di serie numero 8, in 4 set

Impresa di Fabio Fognini oggi al secondo turno del torneo di Wimbledon. Il 37enne ligure, numero 94 del ranking, batte il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8, per 6-4, 7-5, 6-7 (1-7), 6-3 in 3h17'. Fognini, avanti 5-2 nel terzo set, cede il servizio 2 volte e poi si sbriciola nel tie-break. Nel quarto set, però, riesce a riprendere in mano la sfida: break decisivo nell'ottavo game e chiusura al quarto match point. Fognini aspetta ora il vincente della sfida tra l'azzurro Lorenzo Sonego e lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Vavassori-Bolelli subito out

Sorpresa negativa dal doppio, con gli attesissimi Simone Bolelli e Andrea Vavassori fuori al primo turno. Gli azzurri, quinti favoriti del seeding, cedono alla doppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 22 minuti.

Avanti i big

Il campione in carica Carlos Alcaraz avanza al terzo turno. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e terza testa di serie, supera l'australiano Aleksandar Vukic, numero 69 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2, 6-2 in un'ora e 50 minuti.

Prosegue anche il cammino di Daniil Medvedev. Il russo, numero 5 del tabellone, batte il francese Alex Muller per 6-7 (3-7), 7-6 (7-4), 6-4, 7-5 in 3h28'.