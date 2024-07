Anna Kalinskaya si ritira negli ottavi di finale del singolare femminile di Wimbledon. La russa, testa di serie numero 17, deve fermarsi per un problema al braccio durante il match contro la kazaka Elena Rybakina, in vantaggio 6-3, 3-0 al momento dello stop.

A sight we never want to see



Anna Kalinskaya is forced to retire due to injury. Wishing you a speedy recovery #Wimbledon pic.twitter.com/n1ZiAKaYNh