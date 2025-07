Via ai quarti di finale a Wimbledon con il programma che comprende anche i match di Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka in diretta tv e streaming. Oggi, 8 luglio 2025, si giocano 2 incontri del singolare maschile e 2 del singolare femminile. In attesa di news sulle condizioni di Jannik Sinner, alle prese con un infortunio al gomito, il programma di oggi inizia alle 14 italiane sul campo numero 1 con la sfida tra Taylor Fritz e Karen Khachanov. A seguire, il match tra Amanda Anisimova e Anastasia Pavlyuchenkova. Sul Campo Centrale, alle 14.30 italiane in campo Aryna Sabalenka e Laura Siegemund. A seguire, Carlos Alcaraz e Cameron Norrie.