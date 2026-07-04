Sesta giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, sono diversi gli azzurri in campo a Londra. A cominciare dal numero 10 del ranking Atp Flavio Cobolli, impegnato contro Khachanov nel terzo turno del torneo. Tocca anche a Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, in una giornata che si annuncia carica di emozioni all'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming.

Wimbledon, programma oggi

Ecco il programma di oggi a Wimbledon:

Centrale, dalle 14:30

Alexandra Eala (PHI) [29] v Iga Swiatek (POL) [3]

Amanda Anisimova (USA) [6] v Madison Keys (USA) [26]

Grigor Dimitrov (BUL) v Matteo Berrettini (ITA)

Campo 1, dalle 14

Elise Mertens (BEL) [25] v Elena Rybakina (KAZ) [2]

Marcos Giron (USA) v Alexander Zverev (GER) [2]

Frances Tiafoe (USA) [17]v Alexander Bublik (KAZ) [10]

Campo 2, dalle 12

Emma Navarro (USA) [23]v Marta Kostyuk (UKR) [12]

Karen Khachanov [19] v Flavio Cobolli (ITA) [9]

Taylor Fritz (USA) [6] v Lorenzo Sonego (ITA)

Campo 3, dalle 12

Alex de Minaur (AUS) [5]v Zachary Svajda (USA)

Jasmine Paolini (ITA) [13] v Maria Sakkari (GRE)

Sorana Cirstea (ROU) [17] v Linda Noskova (CZE) [9]

Campo 18, non prima delle 13:30

Daria Snigur (UKR) v Ashlyn Krueger (USA)

Zizou Bergs (BEL) v Arthur Fery (GBR)

Wimbledon, dove vedere i match di oggi

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.