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Como, si tuffa nel lago e non riemerge: recuperato senza vita corpo del turista 21enne

Del giovane si erano perse le tracce dallo scorso 14 agosto

Sommozzatori - Ipa/Fotogramma
Sommozzatori - Ipa/Fotogramma
18 agosto 2026 | 14.41
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

E' stato ritrovato oggi, martedì 18 agosto, su un fondale a una profondità di di 357 metri, nel lago di Como, il corpo del 21enne disperso dal 14 agosto nelle acque di Tremezzina. Il giovane turista si era tuffato da un motoscafo preso a noleggio al largo di Lenno e non era più riemerso. Coordinate dalla Guardia costiera le ricerche, attivate dall'allarme dato dalla fidanzata che era con lui, non si sono mai interrotte e sono state effettuate con l'utilizzo di un Rov, un robot sottomarino che può scendere fino a 500 metri di profondità.

Alle operazioni hanno partecipato, tra gli altri, i sommozzatori dei vigili del fuoco e il Gruppo volontari del Garda che è riusciti a individuare il corpo senza vita e a recuperarlo.

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como lago como turista lago como
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