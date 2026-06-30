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Wimbledon, domani Sinner-Borges al secondo turno: orario, precedenti e dove vederla

Il fuoriclasse azzurro affronta il portoghese, numero 52 del ranking Atp

Sinner - IPA
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30 giugno 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Domani, mercoledì 1 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Nuno Borges nel secondo turno dello Slam inglese. Il numero uno del ranking Atp arriva dal successo al debutto contro il serbo Kecmanovic, mentre il numero 52 al mondo arriva dal successo contro Boyer. Il vincitore affronterà uno tra Jenson Brooksby e Ignacio Buse al terzo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Sinner-Borges, orario e precedenti

Sinner e Borges si sfideranno per la seconda volta in carriera. L'unico precedente risale al secondo turno del 250 di Sofia del 2020: Sinner vinse allora in due set, conquistando poi anche il torneo. Il match inizierà intorno alle 14:30.

Sinner-Borges, dove vederla

Il match tra Jannik Sinner e Nuno Borges sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
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