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Wimbledon, Serena Williams torna in campo: l'accoglienza è da brividi - Video

La fuoriclasse americana, sette volte campionessa a Londra, torna a giocare a 44 anni

Serena Williams - IPA
Serena Williams - IPA
30 giugno 2026 | 21.07
Redazione Adnkronos
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Un ritorno in grande stile, un'accoglienza da brividi. Serena Williams rimette piede in campo a Wimbledon e l'accoglienza del Centrale è da favola. All'ingresso della fuoriclasse americana, wild card a 44 anni e oggi impegnata contro Maya Joint, il pubblico del Centrale si emoziona e concede il giusto tributo a una campionessa leggendaria. Per lei, entrata in campo con le cuffie per non perdere la concentrazione prima del match, un sorriso appena accennato e una pioggia di applausi da parte dei tifosi presenti.

Un ritorno in campo ad alto tasso di emotività per Serena Williams, sette volte campionessa a Londra, che prenderà parte anche al torneo di doppio insieme alla sorella Venus.

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