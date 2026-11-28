Il lottatore - il vero nome era Jermaine Haley - è deceduto per complicazioni mediche. Era stato campione Nxt e nel 2024 aveva vinto la André the Giant Memorial Battle Royal

Il mondo del wrestling piange la scomparsa di Bronson Reed, nome con cui era conosciuto sul ring Jermaine Haley, morto a 38 anni. A dare la notizia oggi 28 novemb re è stata la World Wrestling Entertainment (Wwe), la principale federazione di wrestling, che ha annunciato il decesso dell'atleta australiano a causa di complicazioni mediche, senza fornire ulteriori dettagli. "La Wwe è profondamente addolorata nell'annunciare che Jermaine Haley, conosciuto anche come Bronson Reed, è morto oggi all'età di 38 anni a seguito di complicazioni mediche", si legge nel messaggio pubblicato dalla federazione sul social network X. La Wwe ha ricordato il wrestler come una figura di spicco della disciplina, sottolineandone non soltanto le qualità sportive, ma anche quelle umane: "Una persona straordinaria, un padre devoto e un collega molto apprezzato".

Nato ad Adelaide, in Australia, Reed aveva debuttato nella Wwe nel 2019, imponendosi rapidamente grazie alla sua prestanza fisica e a un'agilità fuori dal comune per un atleta della sua stazza. La federazione lo descriveva come una "forza della natura", capace di dominare gli avversari sul ring. Nel corso della carriera aveva conquistato il titolo di campione Nxt, divisione della Wwe dedicata allo sviluppo dei talenti, e nel 2024 aveva aggiunto al proprio palmarès la vittoria della André the Giant Memorial Battle Royal, competizione istituita in omaggio ad André Roussimoff, il leggendario wrestler francese conosciuto come André the Giant e primo atleta a entrare nella Hall of Fame della Wwe.

La morte arriva a poche settimane dalla sua partecipazione a "Crown Jewel", l'evento organizzato a Riyadh, in Arabia Saudita, durante il quale aveva affrontato il nigeriano Oba Femi. Una scomparsa improvvisa che lascia il wrestling internazionale senza uno dei suoi protagonisti.