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Xavi: "Infortunio di Malen? Non è grave, secondo me sta bene"

Il ct olandese lancia una frecciata all'attaccante giallorosso assente per i primi impegni degli orange in Nations League

Xavi - Ipa/Fotogramma
Xavi - Ipa/Fotogramma
22 settembre 2026 | 14.46
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

"È un peccato perché Donyell è in ottima forma. Ha dovuto dire no all’ultimo momento, ma il calcio è così. Secondo me Donyell sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l’infortunio non è grave". Così il ct dell'Olanda, Xavi, in merito all'infortunio dell'attaccante della Roma Donyell Malen che non gli ha permesso di rispondere alla chiamata della nazionale 'orange'. L'Olanda nelle prossime due settimane dovrà affrontare Germania, Grecia e due volte la Serbia in Nations league. Il centravanti giallorosso, che ha rinunciato a questi impegni a causa di un fastidio al ginocchio destro, è stato il grande protagonista di questo avvio di campionato della squadra di Gasperini con 6 gol nelle prime 5 giornate.

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xavi malen olanda infortunio malen
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