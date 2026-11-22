Proteste in Atalanta-Inter. Oggi, domenica 22 novembre, la Dea ha ospitato i nerazzurri nel posticipo della 12esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale. Al centro delle polemiche un calcio di rigore concesso all'Inter per un fallo di mano di Zappacosta in area e uno all'Atalanta per un tocco con il braccio di Bastoni.

Il primo episodio arriva al 75'. Una super giocata permette a Thuram di entrare in area e saltare Sportiello in uscita, il francese, a porta vuota, calcia a botta sicura ma trova l'intervento con la mano di Zappacosta, che si lancia sulla linea e finisce per parare con il braccio in caduta il pallone. L'arbitro Maresca indica immediatamente il dischetto.

I giocatori dell'Atalanta protestano mimando un movimento congruo del compagno, così come Sarri in panchina. Il check del Var però dura pochi secondi, il rigore è confermato e trasformato poi da Sucic.

Al 90' invece l'episodio che permette alla Dea di agguantare il pareggio. Il colpo di testa in area di De Ketelaere trova l'intervento scomposto di Bastoni, che colpisce la palla con il braccio alto e l'arbitro indica il dischetto. Il giocatore nerazzurro è girato di spalle ma il braccio è lontano dal corpo e il Var conferma la decisione, con Kessié che trasforma il penalty del definitivo 4-4.